Notruf aus Zeiskam: Im Zwiebeldorf besteht (Be)-Handlungsbedarf. Die Kommune sucht einen neuen Arzt, der sich 2023 im Ort niederlassen will. Dafür gibt es zwei triftige Gründe. Für die Gemeinde Grund genug, sich in die Suche einzuklinken.

In Zeiskam gibt es derzeit zwei Arztpraxen: Internist und Suchtmediziner Dr. Oliver Franta praktiziert in der Bahnhofstraße, Allgemeinmediziner Dr. Stefan Franta in der Jahnstraße. Letzterer plant, die Praxis „wohl 2023“ aufzugeben. Das erfuhren Ortsbürgermeisterin Susanne Lechner (FWG) und FWG-Fraktionssprecher Peter Bohlander bei einem Gespräch mit Frantas Ehefrau im Januar: „Wir sind auf die Praxis zugegangen, haben gefragt, wie es aussieht, wann er aufhören möchte“. Und: Ob er schon auf Nachfolger-Suche sei: „Das konnte bestätigt werden“, informiert Lechner. Doch die Suche gestaltet sich offenbar sehr schwierig. Bisher gibt es niemanden, der die Praxis übernehmen will. Folge: „Es kam die Idee auf, ob wir uns aktiv einbringen wollen, um die Praxis zu erhalten“, so Lechner. Franta habe das auf Rückfrage „sehr positiv aufgenommen, befürwortet“.

Das Thema mündete deshalb in einen FWG-Antrag, den der Gemeinderat am Montag behandelte. „Die verlässliche medizinische Grundversorgung unserer Ortsgemeinde stellt – gerade im Hinblick auf den demografischen Wandel – ein wesentliches Kriterium als Teilaspekt der Nahversorgung in Zeiskam dar, weshalb der Erhalt dieser systemrelevanten Ressource zwingend forciert werden sollte“, begründet Bohlander. Die beiden Praxen sowie die Apotheke stellten „für den überwiegenden Teil der Zeiskamer einen Stabilitätsanker“ dar – und seien „für einige sogar elementar wichtig“, da deren Mobilität sehr eingeschränkt sei. Die FWG erachte es als „besonders wichtig, diesen Zweig elementarer Bedeutung zu erhalten“. „Ein Wegfall auch nur einer der beiden Arztpraxen hätte fast zwangsläufig die Folge, dass der Apotheke existenziell wichtige Einnahmen wegbrechen würden“, glaubt der FWG-Sprecher. Dies stehe einem weiteren rentablen Betrieb sicherlich negativ entgegen. Sein Fazit: Die Suche einer Nachfolge für die Arztpraxis sollte „nicht alleinig durch Franta betrieben werden“, sondern die Gemeinde wegen des unstrittig vorhandenen öffentlichen Interesses zwingend unterstützend tätig werden.

Vorschläge: Anzeigen in medizinischen Fachblättern und geeigneten Medien schalten, für die Nachfolge und den Ort in Online-Medien werben, eventuell ein Video-Kurzporträt über Zeiskam erstellen. Die Vorschläge seien keinesfalls als abschließend zu betrachten und sollen in einer konstruktiven Diskussion des Sachverhaltes münden. „Ziel der FWG ist es, die volle Unterstützung der Gemeinde Zeiskam bei der Nachfolger-Suche, unter Berücksichtigung aller möglichen Aspekte, sicherzustellen“, betont Bohlander. Einstimmig war sich der Rat einig, eine Arbeitsgruppe zu bilden, an der alle Fraktionen beteiligt sind.