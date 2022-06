Tim Poschmann als „De Winzer Bu“ ist mit Pfälzer Comedy in der TSG-Turnhall’ in Jockgrim zu Gast. Mit seinen Videos über die Pfalz und die Weinstraße erreichte Poschmann über 2,5 Millionen Menschen. Dabei zieht er auf satirische, lustige Weise über die in Strömen anreisenden Touristen im Pfälzer Wald her.

Info



Donnerstag, 1. September, 20 Uhr, TSG Turnhall’, Jockgrim, Vorverkauf unter tsg-jockgrim.de, mobil 0176 342 720 47, E-Mail an keiber@t-online.de, Einlass 19 Uhr, Karte ab 25 Euro.