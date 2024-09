Nur gut vier Wochen nach ihrem 102. Geburtstag ist die älteste Rülzheimerin, Monika Heiter, am vergangenen Donnerstag verstorben.

Monika Heiter war am 26. Juli 1922 in Geinsheim bei Neustadt als zweitjüngstes von neun Kindern geboren worden. Ihr Vater war wie schon ihr Großvater Bäcker. Im Jahr 1950 kam sie nach Rülzheim, wo sie den Bäckermeister Erwin Heiter heiratete. Ihn hatte sie, als er nach russischer Kriegsgefangenschaft im Jahr 1948 wieder in der elterlichen Bäckerei arbeitete, dort kennen- und lieben gelernt. Die Hochzeit fand am 6. August 1950 statt. Vier Kinder kamen zur Welt – Tochter Rita im Juni 1951, die Söhne Joachim 1953, Manfred 1956 und Hans 1962.

Als Erwin bereits im Mai 1971 verstarb, musste Sohn Joachim aus seiner Bäckerlehre zurück und die elterliche Bäckerei übernehmen. Schwer getroffen hat Monika Heiter der Tod ihres Sohnes Manfred im Alter von 68 Jahren im April dieses Jahres.

Seit ihrem letzten Geburtstag hatte sich ein deutlicher Einschnitt in ihrer Lebensqualität ereignet, nämlich der Verlust der Sehkraft an ihrem noch guten Auge durch eine Einblutung in den Bereich des schärfsten Sehens. Über Nacht war somit das tägliche Stricken, das sie früher leidenschaftlich betrieben hat, und das Lesen unmöglich geworden. Fernsehen und Bilder erkannte sie nur noch schemenhaft. Trotz ihrer Wehwehchen war die Verstorbene noch bis zuletzt in noch relativ „gut beieinander“, umso überraschender ist ihr jetziger Tod.

Die Beisetzung findet am Mittwoch, 4. September, 14.30 Uhr, auf dem Rülzheimer Friedhof statt.