Eugen Burck, der älteste Bürger von Kuhardt, ist am Neujahrstag im Alter von 100 Jahren und sechs Monaten verstorben. In hohem Alter war er noch vielseitig interessiert, vor allem aber am Sport und der Politik. Die tägliche Zeitungslektüre war ihm wichtig – ebenso Bewegung und Fahrradfahren, so lange es die Gesundheit erlaubte. Eugen Burck war in seinem langen Berufsleben unter anderem in einer Ziegelei und Möbelfabrik beschäftigt, zuletzt mehrere Jahre in einem Wörther Betrieb. Seine Beisetzung findet am Montag, 10. Januar, 14.30 Uhr, auf dem Friedhof in Kuhardt statt.