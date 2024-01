Auch an seinem 102. Geburtstag am 18. Januar packt Heinrich Degitz die Lupe aus und studiert die RHEINPFALZ. Er liest nicht mehr alle Artikel, doch über das Fußballgeschehen ist er bestens im Bilde.

Neben den Profiligen informiert sich Heinrich Degitz über seinen Heimatverein FV Neuburg. Bis vor drei Jahren unterstützte er noch bei jedem Heimspiel die Rot-Schwarzen, für die er viele Jahre als Verteidiger auflief. Die aktuelle Entwicklung mit dem neuen Kunstrasen und zuletzt neun Siegen in Folge freut ihn riesig. „Er weiß spätestens am Montag genau, wie sein FVN gespielt hat“, sagt Christa Heesakker.

Seine Tochter ist mit dem Allgemeinzustand ihres Vaters sehr zufrieden. Der am 18. Januar 1922 geborene Heinrich Degitz ist der älteste Bürger Neuburgs. Er kann sich mit dem Rollator eigenständig in seinem Haus bewegen, ist geistig noch fit. Das Kochen und Waschen hat jetzt eine Pflegekraft übernommen, die ihren Vater rund um die Uhr betreut und unterstützt. Christa Heesakker schaut natürlich dennoch täglich vorbei, mindestens alle zwei Wochen bekommt Heinrich Degitz Besuch von seinem Enkel Dirk. Degitz hat zwei Enkel und sieben Urenkel. „Mit denen frotzelt er immer, dass er noch gerne Ururopa werden will“, so Christa Heesakker lachend.

Vor seinem 100. Geburtstag hat Degitz über die schlimme Zeit des Zweiten Weltkriegs erzählt. Als Sanitätssoldat im Afrikakorps von Generalfeldmarschall Erwin Rommel musste er in Libyen und Tunesien mit dem Lkw nach den Gefechten die gefangenen und verwundeten Soldaten einsammeln. Eigentlich spricht er nicht gerne darüber. Damals sagte er: „Es war eine ganz schlimme Zeit. Wenn im Fernsehen etwas über Krieg kommt, schalte ich immer gleich um.“

Wenige Tage später brach der Krieg in der Ukraine aus. Heinrich Degitz schaut jetzt weniger Fernsehen, das Augenlicht ist schwächer geworden. Deshalb wollen ihm seine Enkel ein Gerät mit größerem Bildschirm schenken. Doch die aktuellen Krisen in der Welt bekommt er natürlich mit. Seine Tochter meint nachdenklich: „Das macht ihm ganz große Sorgen und beschäftigt ihn sehr. Er hat Angst, dass seine Urenkel eines Tages ebenfalls in einen Krieg ziehen müssen.“