Zwei Schwerverletzte sind die Folge eines offenbar unachtsamen Rückwärtsfahrens am Donnerstagnachmittag in der Danziger Straße in Karlsruhe, informiert die Polizei. Der Fahrer des VW-Großraumtaxis setzte gegen 15.45 Uhr sein Taxi zurück und übersah dabei einen 89-jährigen Mann der seine 80-jährige Begleiterin in einem Rollstuhl schob. Die Frau wurde durch den Unfall schwer verletzt, der Mann zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Beide wurden in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht.