Was steht in diesem Jahr auf Agenda in den Orten der Region? Neujahrsempfänge, bei denen die Ortsbürgermeister über die Projekte berichten, fallen in diesem Jahr aus. Wir haben sie deshalb direkt gefragt. Heute: Marco Fränzel aus Frankeneck.

Herr Fränzel, welche Projekte stehen in Frankeneck an?

Ganz oben auf unserer Agenda steht der Umbau des Kindergartens. Wir wollen eine zweite Gruppe eröffnen. Der Bedarf dafür ist da. Am 28. Januar haben wir eine Gemeinderatssitzung, da wollen wir die Weichen dafür stellen. Außerdem verabschieden wir dann den Haushalt.

Und was steht auf Platz 2?

Wir wollen die fünf neuen Bauplätze im Katzenstein, unserem kleinen Neubaugebiet, vermarkten – damit wir wieder Neubürger bekommen. Das sind unsere beiden große Ziele. Außerdem wird in diesem Jahr die Beckertalerstraße saniert. Wir sind gerade dabei, den Auftrag zu vergeben, den Zuschuss dazu haben wir im vergangenen Jahr bekommen. Ich denke, mit diesen drei Projekten haben wir genug zu tun.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten für die Gemeinde – was würden Sie sich wünschen?

Mein größter Wunsch ist, dass die Gemeinde die Pandemie so unbeschadet wie möglich übersteht. Das wünsche ich mir im Moment am meisten.

Jetzt ist noch Ihre Prognose gefragt: Wann können wir wieder Dorffeste feiern?

Ich hoffe, dass wir im Sommer wieder anfangen können, auf kleinere Feste zu gehen. Da bin ich verhalten optimistisch. Ganz wichtig wäre mir, dass wir im Dezember wieder einen Weihnachtsgottesdienst in gewohnter Form feiern können. Und dass unser Kirchenchor wieder sein Konzert in der Kirche organisieren kann, und der Turnverein sein Musical aufführen kann. Dann wäre ich glücklich.