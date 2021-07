Zwei Unfallfluchten am Samstag in der Kirchgasse in Haßloch meldte gestern die Polizei: Gegen 16.30 Uhr hörte ein Anwohner Unfallgeräusche. Als er nach draußen schaute, sah er einen Radfahrer auf der Motorhaube eine geparkten schwarzen Audi liegen. Der Radfahrer stieg wieder auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung „Schießmauer“ davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern. Der Radfahrer wirkte laut Zeugenaussage „ungepflegt“, hatte einen Schnauzer und trug ein blaues T-Shirt. Gegen 23.30 Uhr wurde dann ein schwarzer VW Passat, der in der Kirchgasse geparkt war, von einem vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Es entstand Sachschaden im linken Frontbereich in Höhe von etwa 1500 Euro. Auch in diesem Fall flüchtete der Verursacher. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.