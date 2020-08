Der Ortsgemeinderat Herxheim am Berg hat bei der Sitzung am Montagabend beschlossen, auf dem Friedhof (Bild) zwei neue Grabfelder anzulegen. Wie berichtet, soll im Bereich nördlich der Friedhofshalle ein Gräberfeld für halbanonymisierte Urnenbestattungen errichtet werden. Die Pflasterung ist in Form eines stilisierten Baumes geplant. Ein zweites Urnengrabfeld soll östlich des Hauptwegs auf gleicher Höhe mit im Boden eingelassenen Sandsteinplatten eingerichtet werden. Mittig soll eine Pflasterung in Kreuzform das Feld in vier Teile gliedern. Der Rat entschied, erst einmal keine Urnenwand zu installieren. „Wenn Bedarf ist, kann man aber in Zukunft noch einmal darüber diskutieren“, sagte Bürgermeister Georg Welker (IG Herxheim). Der Gemeindechef erklärte zu Beginn der Sitzung, dass die Einnahmen im Haushalt um 20 Prozent gesunken seien. „Deshalb werden wir im Oktober einen Nachtragshaushalt mit eingeschränkten Ausgaben beschließen müssen“, sagte Welker.