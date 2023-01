Nach einem Jahr hat Sozialarbeiterin Violeta Rodriguez den Trägerverein Offene Jugendarbeit Leiningerland wieder verlassen. Die Folge: Seit November sind die Jugendtreffs in Großkarlbach und Dirmstein geschlossen.

Man hätte die Zusammenarbeit mit Rodriguez gerne fortgesetzt, teilt der Geschäftsführer des Trägervereins, Jürgen Bracht von der Stadtverwaltung Grünstadt, auf Anfrage mit. Aber sie habe aus persönlichen und beruflichen Gründen die Stelle aufgeben müssen. Die Sozialarbeiterin und Fremdsprachenkorrespondentin hatte im Februar der RHEINPFALZ berichtet, dass sie auf einer halben Stelle beim Verein und auf einer 60-Prozent-Stelle bei der BASF arbeite.

Die zweifache Mutter war für die Betreuung der Jugendräume in der Großkarlbacher Dorfmühle und im Alten Rathaus von Dirmstein zuständig. Letzterer war zuvor jahrelang geschlossen gewesen. Mithilfe von Freiwilligen und ortsansässigen Firmen wurde der Dirmsteiner Treff aufgefrischt und reaktiviert für Kinder und Jugendliche, die dort jeden Freitagnachmittag spielen, basteln und sich begegnen konnten. Die Wiedereröffnung war im Mai 2022.

Nachfolger ist schon eingestellt

Jürgen Bracht ist zuversichtlich, dass beide Begegnungsstätten bald wieder in Betrieb gehen können. „Wir haben am 18. Januar eine Besprechung, dann werden wir uns abstimmen, wann es wieder losgehen kann, vermutlich noch im Januar“, sagt der Geschäftsführer des Vereins, den Grünstadt und die Verbandsgemeinde Leiningerland vor vielen Jahren gegründet haben. Ein Nachfolger für Rodriguez, ein junger Erzieher, sei schon gefunden, er müsse sich aber erst einarbeiten. Laut Bracht sind momentan alle Stellen laut Plan besetzt, bei etwaigen Jugendtreffschließungen in den Dörfern sei Krankheit der Grund.