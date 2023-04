Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

100.000 Euro bekommt die Stadt Bad Dürkheim vom Landkreis Bad Dürkheim. Das haben die Mitglieder des Kreistags in einer Sitzung am Mittwoch in Bad Dürkheim einstimmig beschlossen. Das Geld fließt in den Kauf eines Gelenkmastfahrzeugs für die Feuerwehr. Diese Bezuschussung ist eine Ausnahme, die in der ebenfalls einstimmig beschlossenen Regelung zum Kauf von Fahrzeugen für Hilfsorganisationen festgehalten ist.

Bisher habe es im Landkreis nur ein Konzept für die Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten für die Feuerwehr gegeben, so Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU). Das Konzept aus