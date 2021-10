Das rheinland-pfälzische Innenministerium fördert den geplanten Umbau der Pfalzakademie in Lambrecht mit 1,2 Millionen Euro aus dem Investitionsstock.

In dem Bildungshaus in Trägerschaft des Bezirksverbands Pfalz sollen zwei Seminarräume in eine Umwelt- und eine Wasserwerkstatt umgebaut werden. Im Foyer wird eine Kräuterküche eingerichtet, außerdem wird Letzteres erneuert. Die Decke wird aus Brandschutzgründen geschlossen und mit dimmbaren LED-Lichtinseln ausgestattet.

Schließlich erhält das Gebäude einen Turm, gestaltet als filigrane Stahlkonstruktion mit Holzlamellen. Dieser hat eine doppelte Funktion: Er bietet eine Aussichtsplattform und sichert gleichzeitig den zweiten Fluchtweg. Durch eine umweltverträgliche Beleuchtung könne er auch ein Blickfang sein, so der Bezirksverband, der das Investitionsvolumen mit 2,4 Millionen Euro angibt.

Bevor der Bau in Lambrecht losgehen kann, muss das Projekt noch einmal in den Bezirksausschuss, teilte die Sprecherin des Bezirksverbands, Regina Reiser, mit. Im nächsten Jahr könne dann gestartet werden.

Wieder: Werden Projekt zügig umsetzen

„Die Pfalzakademie leistet seit Jahrzehnten sehr gute Arbeit in der politischen, kulturellen und auch beruflichen Erwachsenenbildung“, schreibt das Innenministerium. Mit der geplanten Umbaumaßnahme wolle die Einrichtung ihr Portfolio weiter ausbauen und zu einer barrierefreien und umweltbewussten „Biosphärenakademie mit neuen interaktiven Umweltwerkstätten werden“.

„Wir sind am Start und werden das Projekt zügig umsetzen“, versprach Bezirkstagsvorsitzender Theo Wieder. Ziel sei es, dass „sich jede Schülerin und jeder Schüler einmal in seiner Schullaufbahn eine Woche lang mit dem Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen beschäftigt“.