Der Weidenthaler Spielplatz ist in den vergangenen Jahren auf Initiative des früheren Beigeordneten Eric Wenzel weitgehend komplett neu gestaltet worden. Die Planung sehe noch vor, dass ein Atrium angelegt wird, sie halte das aber nicht für erforderlich, sagte die Beigeordnete Marietta Schulz (CDU) im Ausschusses für Grünanlagen, Badeweiher und Spielplätze. Nach Angaben von Schulz ist nur noch vorgesehen, dass im Frühjahr nächsten Jahres in der Nähe des Wasserspielgeländes eine Sitzgruppe aufgestellt wird.

Angeregt wurde, dass noch ein Bolzplatz mit Basketballkorb angelegt wird. Man kam überein, dass die Mitglieder des Ausschusses, die in Frage kommende Fläche bei einem Ortstermin anschauen wollen. Die Anlage eines Bolzplatzes werde dann ein neues, eigenes Projekt, sagte Schulz.

Der Spielplatz benötige einiges an Pflege, das könne nicht nur von den Gemeindearbeitern geleistet werden, so Schulz. Sie kündigte für Samstag, 10. Oktober, einen Arbeitseinsatz an.