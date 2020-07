Während in Niederbayern eine Masseninfektion auf einem Gemüsehof für Schlagzeilen sorgt, sind auf den Höfen in Meckenheim und Haßloch zurzeit nur wenige Helfer im Einsatz.

Christian Deyerling in Haßloch hat zurzeit gerade einmal sieben Erntehelfer vor Ort. „Wir hatten im Frühjahr keine Helfer für die Auspflanzung von Gemüse, deshalb haben wir umgestellt“, erklärt er. Statt auf personalintensives Gemüse setzt er in diesem Jahr auf Kartoffeln, die maschinell geerntet werden. In früheren Jahren hatte Deyerling unter anderem Zucchini im Anbau.

Die sieben Mitarbeiter aus Rumänien – allesamt Helfer, die bereits seit vielen Jahren nach Haßloch kommen – könnten sich derzeit „aussuchen, wo sie wohnen möchten“. Der Betrieb habe Container für 35 bis 40 Erntehelfer aufgestellt. Ein paar Leute wird Deyerling im Herbst noch für Kohlrabi benötigen. „Doch das werden auch nicht mehr als zehn oder elf sein“, so Deyerling.

Erst Ende August wieder Bedarf

Auf dem Grundhof in Meckenheim ist das Thema bereits „komplett durch“, wie Gunter Hoos berichtet. Erntehelfer brauche der Betrieb nur für Spargel und Erdbeeren. Auf dem Lindenhof sind nur noch wenige Helfer, auf dem Bleichhof zurzeit ebenfalls gar keine. „Das geht bei uns erst wieder Ende August/September los“, erklärt Anna Burnikel. Der Betrieb umfasst Wein- und Obstanbau, unter anderem Äpfel. Für die Ernte im Herbst würden fünf oder sechs Helfer gebraucht, die nur teilweise in den vier Wohncontainern auf dem Hof untergebracht werden. „Einige haben Familie vor Ort und kommen dort unter“, sagt Burnikel.

Der Gemüseanbau in der Pfalz hat seinen Schwerpunkt in der Pfalz im Rhein-Pfalz-Kreis, an zweiter Stelle folgt der Kreis Germersheim.