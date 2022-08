Sie ist schmackhaft und blüht in zarten Farben: Bei der letzten Tour in diesem Sommer dreht sich für unsere Leser alles um die Mandel.

Es wird eine Tour durch die größte Mandelplantage der Pfalz, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Montag, 22. August, mit Romy Oberholz in Freinsheim unterwegs seien werden. 1200 Bäume am Ortseingang der kleinen Stadt gehören zu ihrem Mandelhof. Mit dem Anbau von Süßmandeln hat Oberholz eine Nische besetzt und musste nicht lange auf Erfolg warten. Die im Spätjahr geernteten Kerne gehen stets schnell über die Ladentheke. Ja, richtig gelesen! Bei den Mandeln handelt sich nicht um Nüsse, wie man vielleicht meinen könnte.

Mandeln und mehr

Nach der Ernte muss übrigens die grüne Schale der Mandel entfernt werden, danach folgt die Trocknung. Über Anbau, Ernte und die richtige Lagerung der Kerne gibt Expertin Romy Oberholz bei der RHEINPFALZ-Sommertour ebenso Auskunft wie über das, was man aus ihnen herstellen kann. Mögliche Verwendungszwecke für die Mandelkerne sind zum Beispiel Milch, Öl, Mehl oder Mus. Auch Oberholz macht aus ihrer Palatina-Mandel verschiedene Produkte, die sie im eigenen Hofladen anbietet.

Zu Verkosten gibt es auch etwas bei der RHEINPFALZ-Sommertour. Und vielleicht hat sich ja Tochter Meike, eine Konditorin, eine süße Mandelkreation überlegt. Lassen Sie sich überraschen!

Die Anmeldung

Anmeldungen für die RHEINPFALZ-Sommertour durch die Mandelplantage mit Romy Oberholz am Montag, 22. August, per E-Mail an sommertour_duw@rheinpfalz.de. Oder man wirft eine Postkarte in den Briefkasten der Lokalredaktion in der Mannheimer Straße 10.

Wir berücksichtigen Anmeldungen nur, wenn eine Rufnummer angegeben ist!

Anmeldeschluss für die Sommertour ist am Donnerstag, 18. August, 12 Uhr.

Wir losen bis zu 20 Teilnehmer aus. Wir bitten um Verständnis, dass wir nur die Teilnehmer informieren können. Die Teilnahme zur Sommertour erfolgt auf eigenes Risiko.