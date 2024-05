Um gut informiert wählen zu können, muss mehr Politik und Geschichte in die jungen Köpfe.

Hut ab vor den Lehrern Sophia Heimann und Jonas Kiefer: In Zeiten, in denen Politiker mit tätlichen Angriffen rechnen müssen, konnten sie prominente Köpfe für einen öffentlichen Auftritt gewinnen. Barley, Paulus und Vogel nutzten jugendgerechte Sprache, um verständlich für alle zu sein. Es war ihnen ein Anliegen, über politische Grenzen weg die große Bedeutung Europas aufzuzeigen. Der notwendige Exkurs in die Vergangenheit jedoch überstieg das Vorstellungsvermögen der Acht- bis Elftklässler. Sie haben noch keinen Krieg erleben müssen, das Kriegsende ist zu weit weg. Trotz leichter Sprache konnten sie nicht alles verstehen, was auf der Bühne gesprochen wurde. Die Europa-Projektwoche ist ein guter Anfang. Doch es muss mehr Politik und Geschichte in die jungen Köpfe, um informiert wählen zu können. Ob die Schüler auf ihre erste Wahl, die in Kürze auf sie zukommt, besser vorbereitet sind, bleibt zu hoffen.