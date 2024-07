Zum Liebesbrunnenfest, das von Freitag bis einschließlich Sonntag gefeiert wird, kommen fast alle Dackenheimer: entweder um zu feiern oder um zu helfen.

In Dackenheim blühen auf einem Feld Sonnenblumen, die Samen wurden von Beate Mäurer gesät, damit für die Tischdekoration beim Liebesbrunnenfest am Wochenende genug Sonnenblumen zur Verfügung stehen. Die üppige Sonnenblumendekoration ist eine der Besonderheiten des vom Kulturverein Dackenheim organisierten Liebesbrunnenfestes.

Etwa 120 Helfer werden am Wochenende und bei den Vorbereitungen im Einsatz sein, berichtet Birgit Lattschar, Vorsitzende des Kulturvereins. Sie betont, dass auch viele Neubürger bei den Helfern dabei sind.

Am Freitag kann ab etwa 18 Uhr auf dem Gelände beim Dorfgemeinschaftshaus gefeiert werden. Um 19 Uhr eröffnen Lattschar und Bürgermeister Matthias Fankhänel das Liebesbrunnenfest offiziell und es startet ein Luftballon-Wettbewerb.

Liebesbrunnentrio spielt

Am Samstag spielt ab 20 Uhr das Liebesbrunnentrio. Das ist ein Trio, das sich eigens zum Liebesbrunnenfest zusammengefunden hat, erzählt Lattschar. Die Musiker Christopher Wüst (Gitarre, Gesang), Sven Wittmann (Gitarre, Gesang) und Andrés Bertomeu (Cajun) spielen in verschiedenen Bands in der Region. Hits aus der Zeit der 1960er-Jahre bis heute gehören zum Repertoire des Trios.

Auch wer lange feiert, sollte am Sonntag rechtzeitig um 10 Uhr zum Gottesdienst mit Pfarrer Helmut Meinhardt auf dem Festplatz sein. Danach spielen ab 11.30 Uhr The Bobtones. Das ist die Jazz- und Rockband des Musikvereins Bobenheim am Berg, die Jazz, Blues, Funk, Latin und Rock spielt.

Das Kuchenbuffet ist der Renner

Nicht nur bei der Dekoration, sondern auch beim Essen und Trinken lässt sich der Kulturverein immer etwas einfallen. Ein Renner ist „das legendäre Kuchenbuffet“ mit hausgemachten Torten und Kuchen am Sonntag ab 14 Uhr. Nicht fehlen darf der Cocktail Daggremer mit oder ohne Alkohol. Auch weitere Cocktails und erstmals ein alkoholfreier Wein gehören zum Getränkeangebot.