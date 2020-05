Das Kreishaus in Bad Dürkheim soll ab 7. Mai teilweise für den Publikumsverkehr geöffnet werden. Das teilt der Kreis mit. Wer sein Anliegen nicht per Brief, Telefon oder Mail klären kann, erhält einen Termin.

Die Türen des Kreishauses bleiben aber weiterhin geschlossen. Wer einen Termin hat, klingelt und wird vom zuständigen Sachbearbeiter abgeholt. Dabei gilt die Maskenpflicht auch im Kreishaus, die Maske muss mitgebracht werden. Am Eingang müssen die Hände desinfiziert werden.

Mehrere Büroräume wurden für Besuchstermine eingerichtet, dort ist ein Spuckschutz installiert. Dennoch sollen Mitarbeiter und Besucher auch hier eine Maske tragen. Außerdem werden die Räume nach jedem Besuch desinfiziert.

Kfz-Zulassung wieder für Private

Wer einen Termin bei der Kfz-Zulassung/Führerscheinstelle oder beim Amt für Migration und Integration hat, wird über den Eingang zur Kfz-Zulassungsstelle am Kreishaus eingelassen. Die Kfz-Zulassung öffnet bereits ab Montag, 4. Mai, für Privatzulassungen. Zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr werden Zulassungsdienste und Autohäuser bedient, ab 10 Uhr können Termine vereinbart werden.

Auch die Außenstellen der Kfz-Zulassung in Deidesheim, Lambrecht und Haßloch öffnen wieder, diese aber nur für Privatpersonen und ebenfalls nur mit Termin.

Ab Mai tagen auch wieder Ausschüsse und der Kreistag. Dies betrifft bis zur Sommerpause den Bau-, Umwelt- und Agrarausschuss, den Kreisausschuss, den Werkausschuss, den Jugendhilfeausschuss, den Krankenhausausschuss und den Kreistag am 10. Juni. Den Beginn macht der Bau-, Umwelt- und Agrarausschuss am 14. Mai im Kreishaus. Für die Ausschüsse kann im Ratssaal auf die Abstandsregeln geachtet werden, der Kreistag wird an einem anderen Ort tagen, der noch bekanntgegeben wird.

Info

Wer einen Termin ausmachen möchte, findet die Kontakte auf der Homepage unter www.kreis-bad-duerkheim.de, oder er erhält sie per Telefon unter 06322/961-0.