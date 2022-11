König hat offenbar nicht begriffen, was Rassismus für die Betroffenen und die Gesellschaft bedeutet.

Welch ein Glück, dass ein paar Zuhörer in der Deidesheimer Stadtratssitzung bis zum Schluss geblieben sind. So blieben die Äußerungen Achim Königs zu den rassistischen Beleidigungen in der Postfiliale wenigstens nicht unkommentiert.

Schlimm genug, dass eine junge Frau sich in Deidesheim rassistische Kommentare anhören muss. Dass aber ein Mitglied des Stadtrats den Versuch, dagegen anzugehen, als überflüssig abtut und dann auch noch von irgendeiner Begegnung mit einem „Regenbogenmädchen“ faselt, ist eine ganz andere Nummer. König hat offenbar nicht begriffen, was Fremdenfeindlichkeit für die Betroffenen bedeutet. Und dass das friedliche Miteinander in unserer Gesellschaft dadurch in Gefahr gerät.