Die Verbandsgemeinde Lambrecht gehört wie Maikammer zu den Kommunen, die als Teil der „SDG-Modell-Region“ Konzepte entwickeln für eine Nachhaltigkeitsstrategie. Auch in der VG Lambrecht wird es nun eine Zukunftswerkstatt geben.

Hintergrund des Projekts ist die Agenda 2030 der Vereinten Nationen zur weltweiten Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung. Dabei sollen auch die Kommunen und die Bürger vor Ort eingebunden werden. Dafür gibt es Unterstützung, im Falle Maikammers und Lambrechts durch die Teilnahme am Projekt „Pfälzerwald: SDG-Modellregion für ein nachhaltiges Rheinland-Pfalz“, das dem Biospährenreservat Pfälzerwald bewilligt wurde.

In der Verbandsgemeinde Lambrecht wurden im Juni die Ortsbürgermeister über die Ziele des Projektes informiert. Jetzt geht es darum, die Vorstellungen der Gemeinden einzubinden. Am Dienstag, 27. Oktober, gibt es um 18 Uhr in der Neidenfelser Mehrzweckhalle (Sporthalle) eine erste „Zukunftswerkstatt“, an der die Ortsbürgermeister sowie interessierte Bürger teilnehmen können.

Aufgrund der Corona-Pandemie muss die Teilnehmerzahl begrenzt werden. Die Verwaltung bittet deshalb um Anmeldung bis zum 23. Oktober bei der Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht unter 06325/181-109 oder info@vg-lambrecht.de. Nähere Informationen zum Projekt unter www.vg-lambrecht.de – aktuelles.