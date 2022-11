Bei der zweiten Aktion im Zukunftswäldchen „Hintereck“ von Gemeinde und Forstzweckverband pflanzten Baumpaten am Samstag 30 neue Bollen. Die Setzlinge sollen für gesunden Mischwald sorgen.

Warm eingepackt ging es am Samstagmorgen für viele Freunde, Familien oder Paare in den Haßlocher Wald. Wer bei einstelligen Temperaturen und trotz des nasskalten Wetters die Schwedenfeuer und den Pavillon mit Tee, Kaffee, Glühwein und Backwaren unweit des neuen Rehbachbetts erreichte, freute sich schon auf den lang ersehnten Termin: In den vergangenen zwölf Monaten hatten die Pflanzpaten einen sogenannten Bollen für 120 Euro entweder selbst erworben oder als Geschenk zu einem besonderen Anlass erhalten. Wer sich vorher bei den Haßlocher Umweltbeauftragten Andrea Häge und Hannah Bolz angemeldet hatte, durfte nun den Spaten zum Einsatz bringen und zur Tat schreiten.

„Wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie das Zukunftswäldchen mitgestalten“, begrüßte Carsten Borck, Erster Beigeordneter der Gemeinde, über 80 Teilnehmende. Revierleiter Julius Paffrath erläuterte eingangs genau: Ein gewollter „Umbau“ von fast 80 Prozent Kiefern zu einem Mischbestand solle es werden, weswegen Forstzweckverband und Gemeinde für die Lochpflanzung Setzlinge von Eiche, Linde, Esskastanie und Küstentanne zum Aufforsten ausgewählt hatten.

Der Umwelt etwas Gutes tun

Zusammen mit den Forstwirten Frank Scheurer, Karl Numrich und Lukas Trompeter bildeten die Teilnehmer kleine Gruppen. Mit dabei auch Christina und Daniel Klein aus Haßloch: Während der bald zweijährige Sohn Yannick mit der Oma unterwegs war, pflanzte das frisch verheiratete Paar Feldahorn. Die zweijährigen Pflanzen sind bereits 30 bis 50 Zentimeter groß. Zweimal mit dem Hohlspaten einstechen, einen Beutel Hydrogel ins Pflanzloch geben und darauf achten, dass der Wurzelhals nicht mehr rausguckt: „Das ist hier einfach was für die Zukunft“, sagt die junge Mutter.

Familie Wörz aus Haßloch pflanzte ebenfalls aus Überzeugung, „der Umwelt damit etwas Gutes zu tun“: Die dreijährige Isabella und ihre große Schwester Aurelia, zehn Jahre, unterstützten die Eltern Melanie und Markus eifrig. Das kennen sie schon vom heimischen Garten, wo sie selbst Gemüse und Obst anpflanzen.

Gerd und Ursula Gottschalk wohnen in Landau und haben gleich zwei Bollen von Freunden zur Hochzeit bekommen. Gisela Riedel freute sich über Setzlinge, die ihr Mann Werner und sie sich zu Weihnachten selbst geschenkt haben. Günter und Jolande Leibfried aus Lachen-Speyerdorf krönen mit der Pflanzung ihre Diamantene Hochzeit: „Eine sehr schöne Idee“, nennen sie das Geschenk ihrer Freunde.

Etwa fünf bis sechs Jahre müssen die neuen Bäumchen hinterm Wildschutzzaun geschützt werden, erklärt Revierleiter Paffrath. Weitere Pflanzungen sollen 2023 folgen, danach soll das „Zukunftswäldchen“, das selbst schon eine Fortsetzung der beiden „Hochzeitswäldchen“ ist, erweitert werden.