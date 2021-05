Der „Girls’ Day“ ebenso wie der „Boys’ Day“ können in diesem Jahr aus bekannten Gründen nicht stattfinden. Aber die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Bad Dürkheim hat sich ein Alternativangebot für die Kinder und Jugendlichen einfallen lassen.

An einem Tag im Jahr können Mädchen an diesem Zukunftstag in typische Männerberufe hineinschnuppern, und umgekehrt können Jungs einen Tag in Berufen verbringen, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden. Dieser Tag heißt Girls’ Day beziehungsweise Boys’ Day. Diese Aktionstage zur Berufsorientierung und Lebensplanung werden vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Normalerweise nimmt auch die Kreisverwaltung Bad Dürkheim an dieser Aktion teil und öffnet an diesem Tag ihre Türen für Kinder und Jugendliche. Pandemiebedingt musste diese Aktion in diesem Jahr wie schon 2020 erneut ausfallen.

Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Bad Dürkheim hat sich deshalb eine Alternative ausgedacht: Sie hat für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 ein kleines Rätsel entworfen, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Aus dem Landkreis nehmen verschiedene Schulen daran teil. Die Rätselbögen sind bereits über die Schulen an die Kinder verteilt worden.

Wer keinen Bogen bekommen hat, aber ebenfalls teilnehmen möchte, kann das Rätsel per E-Mail anfordern oder in der Kreisverwaltung nach Voranmeldung abholen. Einsendeschluss ist der 19. Mai. Es gibt mehrere Preise zu gewinnen, unter anderem Eintrittskarten ins Technik-Museum Speyer oder ins Dynamikum Pirmasens und verschiedene Spiele. Wer mitmachen möchte, sendet eine kurze E-Mail an: gleichstellung@kreis-bad-duerkheim.de.