Beim erstmals online stattfindenden Zukunftstag für Mädchen, dem „Girls’ Day“ am 22. April, will Christine Steinmetz als Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Schülerinnen Berufe und Politik näherbringen. Dazu gibt es Infofilme, Spiele und Diskussionsrunden im Netz.

Nachdem 2020 der „Girls’ Day“ wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, sind die Organisatoren in diesem Jahr auf die Online-Alternative vorbereitet. Am 22. April soll der Mädchen-Zukunftstag erstmals digital stattfinden. Die ehrenamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Haßloch möchte die bundesweit stattfindende Aktion mit unterstützen: Bis zu 15 Schülerinnen ab Klassenstufe fünf aus Haßloch und Umgebung können dabei sein, wenn Christine Steinmetz das Online-Programm des „Girls’ Day“ lokal ergänzt.

Statt der üblichen Präsenz-Workshops im Haßlocher Rathaus sind diesmal selbst produzierte Infofilme über die Arbeit als Bürgermeister und in der EDV-Abteilung der Verwaltung geplant. Auch das Berufsbild „Kfz-Mechatronikerin“ soll vorgestellt werden. „Wir möchten den Mädchen die politische Arbeit vor Ort, aber auch Berufe zeigen, die sie oft noch immer nicht ergreifen“, kündigt Steinmetz an. Mit einer Vorstellungsrunde, den Filmen und einer spielerischen Aktion wird sie das Rahmenprogramm so um einen etwa zweistündigen Beitrag aus ihrer Ideenschmiede ergänzen.

Frei von Klischees

Der Aktionstag für angemeldete Schülerinnen beginnt am 22. April um 9 Uhr daheim vor dem Computer oder dem eigenen Smartphone. Nach der Begrüßungsrunde mit Steinmetz, die auch im Vorfeld allen eine Infopost zusenden wird, beginnt gegen 9.30 Uhr das moderierte Programm auf der „Girls’ Day“-Plattform im Netz. Die Mädchen erwartet ein Live-Programm zu Arbeit und Politik mit Interviews und Diskussion. Das Trendthema „Influencerinnen“ findet aber genauso statt: „Über das alles gut Bescheid zu wissen, ist wichtig für die Mädchen“, findet Steinmetz. Gegen 11 Uhr übernimmt sie erneut und möchte „frei von Geschlechterzuweisungen und Klischees Einblicke in mehrere Berufsfelder geben“. Um 13 Uhr lernen die Teilnehmerinnen in einem „Online-Escape-Game“ noch mehr Berufe kennen, bevor die große Abschlussrunde ansteht.

Der „Girls’ Day“, unter anderem gefördert durch die jeweiligen Bundesministerien für Familie und Frauen sowie Forschung und Bildung sowie unterstützt durch Gewerkschaften, Arbeitgeber, Berufsverbände, die Kultusminister und viele weitere Institutionen als Aktionspartner, eignet sich für Schülerinnen ab Klasse fünf. Für die Teilnahme müssen Eltern und Schule vorab zustimmen. „Sehr gern hätte ich auch das Zukunftstags-Pendant für Jungen angeboten“, sagt Steinmetz. Da der digitale „Boys’ Day“ aber zeitgleich stattfinde, sei das „organisatorisch leider diesmal nicht umsetzbar“.

Anmeldung

Die Anmeldung zum digitalen „Girls’ Day“ erfolgt online unter www.girls-day.de/radar. Bei Fragen oder Problemen hilft Christine Steinmetz (ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Haßloch) weiter. Sie ist telefonisch unter 0152/07946932 oder per E-Mail an gleichstellungsbeauftragte@hassloch.de erreichbar.