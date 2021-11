Das Zukunftskonzept der Musikschule steht auf der Tagesordnung des Sport- und Kulturausschusses, der am Donnerstag, 18. November, um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses tagt. Die AfD-Fraktion hatte im Oktober 2019 beantragt, die Verwaltung solle in Zusammenarbeit mit der Musikschule ein zukunftsfähiges Konzept für die Einrichtung erstellen und bis zur Umsetzung alle nicht zwingend notwendigen Modernisierungsmaßnahmen einzustellen. Der Antrag wurde bereits Ende 2019 im Gemeinderat und im Februar 2021 im Sport- und Kulturausschuss vorberaten. Nun soll in der Sitzung des Sport- und Kulturausschusses am kommenden Donnerstag das komplette Zukunftskonzept vorgestellt werden. Unter anderem geht es darin um eine bessere räumliche Ausstattung der Musikschule, damit die in der Schublade liegenden Konzepte umgesetzt werden können. Als eine gute Lösung wird die Errichtung eines Mittelbaus angesehen, die bereits seit längerer Zeit im Gespräch ist.