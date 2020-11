Die Gemeinde Weidenthal wird für neue Schilder an Wegen, die zu Rundwanderwegen in der Verbandsgemeinde Lambrecht führen, rund 500 Euro ausgeben. Das hat der Ortsgemeinderat beschlossen. Thomas Mann (FWG) kündigte an, dass er die überwiegend stark zugewucherten Wege mit einigen Helfern in Ordnung bringen werde. Wie Mann berichtete, waren die Wege Teil von Nordic-Walking-Strecken, die im Jahr 2007 angelegt wurden. Inzwischen seien sie jedoch total zugewachsen und überwiegend nicht mehr begehbar. Mann regte an, die Wege in Ordnung zu bringen, die zu diesen Rundwanderwegen führen, denn nur so könnten sie auch von Weidenthal aus von Bürgern und Besuchern genutzt werden. Nach seinen Angaben müssen 60 Schilder und 15 Schilderpfosten aufgestellt werden. Die Kosten dafür übernimmt die Gemeinde. Mann kündigte an, dass er mit einigen Helfern die Wege nicht nur herrichten, sondern auch in Zukunft pflegen werde.