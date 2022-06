„Mein Haus, mein Auto, mein Garten, meine Frau, meine Yacht.“ Kennen Sie das? Zwei Männer sitzen beieinander und präsentieren sich gleich wie in einem Kartenspiel das, was sie ihr Eigen nennen. Sie scheinen sich regelrecht übertrumpfen zu wollen. Derjenige, der das größere Haus hat, die schönere Frau und so weiter ist der Gewinner beim Wettbewerb des Habens. Der andere hat verloren, dabei wollte er eigentlich auch nur zeigen, was er hat.

Und sein Blick verfinstert sich innerlich. Neid kommt auf – „Ach hätte ich doch auch nur so ein großes Haus, so einen Zen-Garten und eine solche Yacht“, murmelt er während der Heimfahrt vor sich her. Diese Gedanken und dieses Gefühl nimmt er mit nach Hause, dorthin, wo seine Frau ihn liebevoll begrüßt und er auf einen schönen kleinen Garten mit allerlei Wildblumen schaut. Er hat genügend zu Essen, seine Familie ist gesund und wohlauf. Es fehlt ihm an nichts.

Das unschöne Schweigen

Und doch ist seine Miene finster, sein Gemütszustand geknickt. Seine Frau ist irritiert. Das unschöne Schweigen ihres Mannes macht ihr Sorgen. In dieser Nacht kann er nicht schlafen. Er wacht auf, es ist früher Morgen. Er ist hellwach, kann nicht weiterschlafen. Er schaltet den Fernseher ein, zappt herum und bleibt bei einer Dokumentation über die Zehn Gebote hängen. „Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel noch alles, was dein Nächster hat.“

Es dämmert ihm, was Tags zuvor geschehen ist. Und er denkt sich: Ja, es ist besser wenn ich mit dem zufrieden bin, was ich habe und was mir wichtig ist. Mehr brauche ich nicht.

Amen.

Himmlischer Vater, wie gerne hätten wir manchmal gerne dies und das, mehr von dem, was uns gegeben ist. Wir wiegen uns in der Sicherheit, dass es uns noch glücklicher machen würde das zu haben, was andere besitzen. Dein Wort aber, Herr, sagt etwas anderes. Und du meinst es gut mit uns. Hilf uns, auf unser eigenes Leben zu schauen, auf das, was uns wichtig ist. Sodass wir unseren Mitmenschen von Herzen das gönnen können, was ihnen wichtig ist.

Der Herr segne dich und behüte dich; der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.