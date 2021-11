Jeder kennt sie, die Selbstgerechten, die Rechthaber und Wichtigtuer, die fromm tun und eigentlich nur ihren Eigennutz im Blick haben – kurz: die Pharisäer. Und wie so oft bei Menschen, die eindeutig in eine Schublade gehören, ist man zunächst froh, nicht dazu zu gehören.

Fast automatisch entsteht ein Gefühl der Abgrenzung: Gott sei Dank bin ich nicht so wie diese. Merken Sie was? Hier geschieht etwas ganz Verflixtes: Indem ich das Verhalten von mir weise, komme ich selbst in die Gefahr, selbstgerecht und heuchlerisch zu werden. Es ist auf einmal gar nicht klar, wer mehr heuchelt, die Pharisäer oder der, der meint, nichts von ihnen an sich zu haben. Wie gut, dass ich ganz anders bin. Es geht also nicht darum, durch ein moralisches Urteil eine Gruppe von Menschen in eine Ecke zu stellen und zu verurteilen, auch wenn das bei Pharisäern reizvoll wäre. Vielmehr werden Umgangsweisen und gesellschaftliche Wertungen hinterfragt, von denen wir nicht frei sind.

Nicht das Haben ist wichtig

Wie oft werden Reichtum und Wohlstand gleichgesetzt mit moralisch besserem Verhalten? Wie oft werden im gutbürgerlichen Milieu Wohlhabende grundsätzlich mehr geachtet als Arme? Wen ehren wir mehr, den Ärmlichen, der großzügig einen Teil seines kleinen Einkommens teilt, oder den Wohlhabenden, der viel abgeben kann, ohne dass es ihm weh tut?

Wie oft wird der, der viel auf der Habenseite hat, bevorzugt und bekommt gerade in der Kirche einen der ersten Plätze, während man die, die im Schatten stehen, nicht sieht? Nicht das Haben ist wichtig. Menschen werden nicht nach dem Äußeren beurteilt. Die kleine Geste einer Witwe, die fast nichts hat, kann mehr wert sein als die scheinbar großzügige Gabe eines Reichen.

Die Großzügigkeit Gottes leben

Armut war das häufige Los der Witwen in der Zeit Jesu. Wenn nach dem Tod des Ehemannes eine Ehe mit dem Schwager nicht zustande kam und auch die Möglichkeit nicht bestand, in die eigene Familie zurückzukehren, lebten Witwen schnell unter der Armutsgrenze. Sie hatten niemanden, der ihre Rechte verteidigte.

Witwe zu sein, bedeutete oft ohne Einkommen von anderen abhängig zu sein und vom Betteln zu leben. Wer nur das Nötigste hat und das mit anderen teilt, hat etwas von der Botschaft Jesu verstanden. Da geht es nicht mehr um moralische Leistungen, wie es vor Gott eh nicht Ziel sein kann. Es geht vielmehr darum, etwas von der Großzügigkeit Gottes zu leben. Je weitherziger jemand ist, umso näher ist er an der Botschaft Jesu. Wem es darum geht, gut dazustehen und vor anderen zu glänzen, wer um seinen eigenen Vorteil bemüht ist, der ist zwar nicht zu verurteilen, aber er ist weit weg von dem, was Jesus in seinem Evangelium verkündet.

Wohl die wenigsten von uns sind eindeutig einer Seite zuzurechnen. In jedem dürfte etwas von der eingebildeten Dummheit eines Pharisäers sein, aber auch etwas von der Großherzigkeit der Witwe. Statt sich vorschnell über den Pharisäer zu erheben und selbst zu einem zu werden, steht uns allen ein gesundes Maß Selbstkritik gut an.