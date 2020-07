Die Verwaltung habe zu wenig Personal, klagt Verbandsbürgermeister Manfred Kirr seit Jahren. Laut einer Personalbedarfsermittlung, die vom Rechnungshof erstellt wurde, ist das nur im Bereich Zentrale Dienste der Fall. In allen anderen Fachbereichen gebe es ausreichend oder teils sogar zu viele Stellen.

Der Verbandsgemeinderat hatte die VG-Verwaltung beauftragt, eine Personalbedarfsermittlung erstellen zu lassen. Laut dieser Untersuchung ist die Verbandsgemeindeverwaltung nur im Bereich Zentrale Dienste unterbesetzt. Im Stellenplan, der Teil des Nachtragshaushalts ist, sind zwei zusätzliche Stellen im Bereich Zentrale Dienste vorgesehen. Die leichte Überbesetzung in einigen Bereichen werde sich in absehbarer Zeit durch zusätzliche Aufgaben der Verwaltung, interne Umschichtungen bei den Arbeiten und dadurch, dass einzelne Stellen nicht wieder besetzt werden, ausgleichen, kündigte Büroleiter Jürgen Keller in der Sitzung des VG-Rats an. Die Personalbedarfsermittlung gehe von einem Idealzustand aus: dass kein Mitarbeiter längere Zeit krank ist, alle Mitarbeiter gleich leistungsstark sind und es keine unvorhergesehenen Ereignisse wie etwa größere technische Probleme oder eine Pandemie gibt.