Dass die Äpfel in Nachbars Garten dicker sind als die eigenen, soll gelegentlich vorkommen. Muss man hinnehmen. Doch was schon für den ein oder anderen Zweibeiner schwer zu akzeptieren ist, geht einer Ziege offenbar noch viel weniger in den Kopf. Das zeigt ein Fall, der die Feuerwehr am Sonntagnachmittag im Häuselgarten in Lambrecht beschäftigt hat. Sie wurde alarmiert, weil eine Ziege mit ihrem Kopf in einem Weidezauntor feststeckte und sich nicht selbst befreien konnte. „Scheinbar kam ihr das Gras außerhalb ihres Geheges frischer vor“, erzählt Feuerwehrmann Sven Wolf.

Die Wehr war von Passanten alarmiert worden, die das Malheur der Ziege beobachtet hatten und selbst nicht helfen konnten. „Sie hatten probiert, den Kopf der Ziege zurückzudrängen, aber es war ihnen nicht gelungen“, so Wolf. Die Feuerwehr rückte dann mit einem hydraulischen Spreizgerät an, um die Metallstreben am Tor aufzubiegen. Das Problem: „Dazu brauchten wir auch ein Stromaggregat, und das ist ziemlich schwer“, sagt Wolf. Deshalb mussten insgesamt acht Feuerwehrleute mithelfen, um die Ziege aus ihrer misslichen Lage zu befreien.

Sie steckte den Zwischenfall aber offenkundig problemlos weg. Kaum war sie befreit, lief sie glücklich und zufrieden zu ihrer Herde zurück. Der Besitzer habe sich dennoch noch selbst vergewissert, dass das Tier in Ordnung war, so Wolf.

Unser Foto zeigt übrigens andere Ziegen, die an Nachbars saftigem Grün knabbern – und glücklicherweise nur durch eine Kette davon getrennt sind. In Lambrecht waren die Feuerwehrleute zu sehr mit der Rettung zu beschäftigt, um an ein Fotoshooting zu denken.