Die Unterschriftenaktion zum Erhalt des Pfarrzentrums ist gut gemeint, hilft aber nicht weiter.

Dass die katholische Kirche das Pfarrzentrum in St. Martin loswerden will, wundert nicht. Im Rückblick muss man sagen: In der Vergangenheit wurden Gemeinschaftshäuser vielerorts zu groß gebaut. Nicht nur in St. Martin.

Doch die Ortsgemeinde kann hier nicht einfach so in die Bresche springen. Ortsbürgermeister und Gemeinderat sind verpflichtet, mit Steuergeldern sparsam umzugehen. Der Wille, an einer Lösung mitzuarbeiten, ist da. Doch die Sache ist eben sehr, sehr schwierig. Und, das darf nicht vergessen werden, zunächst einmal ein Problem der Kirche, nicht der Gemeinde.

In dieser Situation nun eine Unterschriftenaktion zum Erhalt des Zentrums zu starten, spricht für den guten Willen der Initiatoren, trägt aber nicht zur Lösung bei. Klar wollen die meisten, dass das Zentrum erhalten wird. Damit sind die Probleme nicht vom Tisch.