Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Warum am Sonntag Musik in der Luft liegt.

„Deutschland singt“ am Tag der deutschen Einheit, um an die friedliche Revolution in der DDR und den Mauerfall vor 32 Jahren zu erinnern. Wenn bundesweit am Abend des 3. Oktober auf vielen Marktplätzen