Nervenkitzel und Naturerlebnis in einem: Das bieten die Seilrutschen im Zipline-Park bei Elmstein. Coronabedingt blieb die Anlage bisher geschlossen. Jetzt aber geht es weiter. Am 1. Juli wird der Park geöffnet.

18 Seilstrecken stehen im Freizeitpark am Eschkopf bei Iggelbach zur Verfügung, auf denen der Wald von Baumwipfel zu Baumwipfel erlebt werden kann. Eigentlich sei geplant gewesen, erst mit Beginn der Sommerferien zu starten, sagte Rene Verdaasdonk, einer der drei Gesellschafter des Parks und Ortsbürgermeister Elmsteins, auf Anfrage. Doch die Nachfrage sei sehr groß gewesen, deshalb sei die Öffnung nun vorgezogen worden. Gebucht haben bisher vor allem private Kleingruppen.

Auch im vergangenen Jahr hatte der Park nach dem ersten Lockdown Anfang Juli mit einem Hygienekonzept geöffnet. Bis zum Beginn der Winterpause am 8. November waren laut Verdaasdonk fast alle Termine ausgebucht.

Kleinere Gruppen

Wie im vergangenen Jahr werden auch in diesem Jahr die Gruppen im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit kleiner sein. Besucher müssen sich vorab anmelden, entweder über das Online-Buchungssystem oder über das Büro des Parks in Iggelbach. Letzteres kostet nach Angaben der Parkverwaltung einen Aufschlag von drei Euro. Direkt beim Park gibt es keine Kasse, Spontanbesuche sind somit nicht möglich. Informationen über die aktuellen Coronaregeln erhalten die Besucher bei der Online-Buchung oder per Telefon.

Vor der Tour gibt es eine Einführung in die Sicherheitstechnik und eine Übungsfahrt auf zwei kurzen Ziplines. Voraussetzung für die Parknutzung ist ein Mindestalter von zwölf Jahren, ein Mindestgewicht von 35 Kilo und ein Höchstgewicht von 120 Kilo. Erwachsene zahlen (über die Online-Buchung) 32 Euro, Jugendliche (12 bis 17 Jahre) 28 Euro.

Info