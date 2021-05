Mit den tierischen Türschildern ist es ja oft ein Einerlei. Die ewig gleichen Sprüche wie „Hier wache ich“, „Achtung, freilaufender Hund“ oder „Vorsicht, mein Hund hört nicht auf mich“ ringen weder Besuchern noch Postboten auch nur noch das kleinste Lächeln ab. Da muss mal Abwechslung her, ganz wie hier in Weidenthal: „Dogs welcome, people tolerated“. Hunde willkommen, Menschen toleriert. Das ist echt international und geht zurück zu den Wurzeln, also „back to the roots“: Der beste Freund des Menschen ist der Hund. Und nicht der beste Feind irgendwelcher armer Paketboten. Schon besser!

Verwöhnteste Meerschweinchen?

Bei so viel Hundeliebe kommen andere Haustiere aber oft zu kurz. Deswegen haben wir auch die besten Tür-Sprüche für andere Fellnasen gesucht: „Ohne ein paar Katzenhaare ist man nicht richtig eingerichtet“ etwa für die Samtpfotenabteilung. „All you need ist love – and turtles“ für Schildkröten: Als Aufpasser fürs Haus sind die aber leider auch nicht wirklich erste Wahl. Obwohl „Vorsicht, Ninja-Hamster“ uns auch nicht sonderlich vor Respekt erstarren lässt. „Hier wohnt das verwöhnteste Meerschweinchen der Welt“ ist wenigstens authentisch.

Aber um auf die „tolerierten Menschen“ zurückzukommen: Papa und Mama bekommen oft auch ihr klischeehaftes Fett weg, dort am Türschild. „Reparaturen? Einfach Papa anrufen!“ Schon klar. Und Mama? Die hat natürlich eine „hauseigene Wäscherei“ und, klar, immer ein „durchgängig warmes und kaltes Buffet“. Ach, bei so viel Vorurteil nehmen wir doch lieber bitte das 274. Hundetürschild.