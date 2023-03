Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

2021 soll besser werden als das vergangene Jahr – darüber besteht wohl Einigkeit. Aber was erwartet die Bürger auf kommunaler Ebene? Die Bürgermeister verraten es. Heute: Gernot Kuhn aus Esthal.

Herr Kuhn, in Esthal hat im vergangenen Jahr die Dorfmoderation begonnen. Wie läuft das in Zeiten von Corona?

Die Auftaktveranstaltung konnten wir ja machen in der Waldfesthalle,