Rundum haben Unbekannte laut Polizeibericht den Lack an einem silberfarbenen Audi A3 zerkratzt, der am vergangen Wochenende in der Mittelgasse in Ruppertsberg abgestellt war. Die Beamten schätzen den Schaden auf 2500 Euro. In der Vergangenheit war das Auto bereit zweimal das Ziel von Vandalen. Hinweise nimmt die Polizei Haßloch, Telefon 06324 933-0, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.