Vor rund vier Monaten ist die Kampagne „JetztJan“ gestartet. Sie soll dem schwerkranken Jan helfen, einen lebensrettenden Stammzellenspender zu finden. Bislang ohne Erfolg. Was konnte seine Familie schon erreichen? Wie fühlt sie sich? Das erzählt sie der RHEINPFALZ.

Der 20-jährige Jan aus Dillingen leidet an HBB–Delta-Beta Thalassemia. Damit ist er eine von drei Personen weltweit mit dieser Diagnose. Diese Blutkrankheit führt dazu, dass Jans Blut nicht mit genügend Sauerstoff versorgt wird – mit fatalen Auswirkungen auf seine Organe. Durch eine Stammzellenspende besteht eine gute Chance auf Heilung.

Jans Eltern sorgten in ihrer Heimat für reichlich Aufmerksamkeit: In vielen Geschäften in Bad Dürkheim, Ludwigshafen und Dillingen konnten sich Passanten über die Aktion informieren, auch Ärzte und öffentliche Einrichtungen beteiligten sich. Neben den Stadtverwaltungen in Dillingen und Bad Dürkheim konnten sie große Unternehmen gewinnen. „Ich war überrascht, wie viele Firmen uns unterstützten“, sagte sein Vater Chris.

Doch die Kampagne kostet viel Zeit und Nerven: Dass noch immer kein Spender gefunden ist, sei „zermürbend“ für die Familie. Das Team hinter der Kampagne besteht aus vier berufstätigen Personen, die jeweils mindestens 100 Stunden in die Suche nach Jans genetischem Zwilling investierten. „Wir geben nicht auf und haben Hoffnung, dass Jan gesund wird“, betont seine Mutter Liane.

„Wer sich registriert, kann Leben retten“

Knapp 400 Menschen sind das zählbare Ergebnis von Jans Kampagne. „Wichtig ist die öffentliche Aufmerksamkeit für die Stammzellenspende“, sagt sein Cousin Kim. Er unterstützt die Aktion online und vernetzt sie mit der Presse. Bis zur Registrierung sind laut DKMS – die gemeinnützige Gesellschaft unterhält eine große Spenderdatei – etwa sieben Kontakte mit dem Thema nötig. „Wenn wir genügend Leute erreichen, hilft es allen, die auf eine lebensrettende Spende warten“, erklärt Kim. „Wer sich registriert, kann Leben retten. Niemand ist davor sicher, in solch eine Notlage zu geraten“, gibt Mutter Liane zu bedenken.

„Ich bin es gewohnt, Schmerzen zu haben und im Krankenhaus zu sein“, erzählt Jan. Er weiß, wie lange sich die Suche ziehen kann. Doch er sei ein Kämpfer, sehe immer das Positive und freue sich „auf ein neues Leben“. Dennoch waren die letzten Monate hart für ihn. Zu seiner Krankheit kam noch eine weitere Belastung: Durch starke Entzündungen in den Gelenken war Jans Milz derart überlastet, dass sie im Januar entfernt werden musste. Das Organ wog zweitausend Gramm, eine gesunde Milz wiegt nur ein Zehntel davon. In der Folge verbrachte er eine weitere Woche auf der Intensivstation des Krankenhauses in Saarlouis. Mittlerweile ist der 20-Jährige aus dem Krankenhaus entlassen und auf dem Weg der Besserung. Für Jan bedeutet das aber keine Heilung. Denn die kann nur gelingen, wenn ein genetischer Zwilling gefunden wird.

„Jeden Tag fallen wichtige und wertvolle potenzielle Spender aus der Datei“, erklärt Annika Schirmacher von DKMS. Deshalb sei es wichtig, dass immer wieder Menschen motiviert werden, sich zu registrieren. „Jeder Einzelne ist eine Chance mehr für alle Patienten auf der Welt“, hebt sie hervor.

Termin

Wer helfen möchte, kann sich über www.dkms.de/jetztjan ein Registrierungsset nach Hause bestellen. Unabhängig von Jans Geschichte bietet das DRK am 24. Februar einen Termin zur Blutspende und Registrierung als Stammzellspender an: 16.30 Uhr bis 20 Uhr in der Turnhalle der Grundschule, Westring 24, in Weisenheim am Sand, www.spenderservice.net.