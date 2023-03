Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Internationale Museumstag am Sonntag lockte viele Besucher in Haßlochs Heimatmuseum, das Älteste Haus. Museumsleiter Alfons Ruf und Museumspädagogin Elfriede Gunesch hatten sich in Anlehnung an das diesjährige Motto „Mit Freude das Museum entdecken“ für Kinder etwas Besonderes ausgedacht: eine Zeitreise zu den Römern.

Wie früher gewohnt und gearbeitet wurde, ist vielen Haßlocher Schülern durch Besuche im Heimatmuseum bekannt. Doch die Gemeinde hat noch viel mehr an Geschichte zu