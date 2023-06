Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ist die Zeit stehengeblieben? In den evangelischen Gemeindehäusern ist sie das. Es ist schon einige Male vorgekommen, dass Uhren in den Gemeindehäusern, in denen ich zu tun habe, stillstanden nach