Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist nach jahrelanger Pause ein Wiedereinstieg in den sozialen Wohnungsbau: Die Haßlocher Immobilien GmbH & Co. KG (HIK) plant ein Objekt für „bezahlbaren Wohnraum“ mit etwa zehn Einheiten in der Langgasse 61. Baubeginn wird wohl nicht vor Mitte 2021 sein.

Sozialer Wohnungsbau soll zukünftig eine weitere Aufgabe der HIK sein: Eine entsprechende Ergänzung des Gesellschaftsvertrags hatte der Gemeinderat im Oktober 2019 beschlossen. Gegenstand