Die Gebrüder Martin und Georg Fußer vom gleichnamigen Weingut in Niederkirchen sowie Yvonne Libelli vom Weingut Margarethenhof in Forst unterstützen die Gemeinschaftskation „Living the dream“. Dabei geht es um „Riesling zechen für den guten Zweck“. Jeder der beteiligten Winzer steuert 100 Liter Rieslingmost aus den besten Parzellen bei. Volle drei Jahre reift der Riesling auf der Feinhefe in einem Halbstückfass und nach der Abfüllung noch einmal ein ganzes Jahr auf der Flasche, bevor er in den Verkauf geht. Bei dem Gemeinschaftsprojekt steht der Spaß im Vordergrund, zugleich werden aus dem Verkaufserlös des Weins soziale Projekte unterstützt. Die befreundeten Winzer sind sich einig: „Bei uns dreht sich 365 Tage alles um den Wein. Wir sind abhängig von Hitze, Kälte, Regen und Sturm, und von daher eng mit der Natur verbunden. Da passt das Projekt „Kleinsägmühlerhof“ mit seinem sozial ökologischen Ansatz einfach zu uns, deshalb wollen wir es unterstützen“, sagt Yvonne Libelli, die gemeinsam mit ihren Kollegen eine Spende in Höhe von 2000 Euro für den Neubau der Bäckerei, Molkerei und des Hofladens auf dem „Kleinsägmühlerhof“ in Altleinigen übergeben hat.