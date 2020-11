Alle Strom-, Gas- Wärme- und Wasserzähler werden zwischen 28. November und 30. Dezember abgelesen. Dabei beachten die Mitarbeiter die aktuellen Corona-Vorschriften.

Mit der Ablesung wurde die Firma U-Serv-Eltel Group beauftragt. Die Mitarbeiter können sich auf Verlangen ausweisen. In Einzelfällen kann es bei der Ablesung vorkommen, dass bei Verbrauchsabweichungen zum Vorjahr der Zähler fotografiert wird. Alle Wohnungsinhaber werden gebeten, den ungehinderten Zugang zu den Zählern zu ermöglichen. Die Ableser sind mit Hygienematerialien ausgestattet, um die aktuellen Vorschriften einhalten zu können. Vor dem Eintritt in die Gebäude erkundigen sich die Ableser bei den Kunden über mögliche Gesundheitsgefahren. Sollte ein Kunde Anzeichen auf eine Infektion zeigen, sich in Quarantäne befinden oder aus sonstigen gesundheitlichen Gründen dem Ableser keinen Zutritt ermöglichen, wird kein Zählerstand abgelesen. Dem Kunden wird dann eine Selbstablesekarte überlassen.

Generell haben die Kunden folgende Möglichkeiten, den Werken ihre Zählerstände mitzuteilen: über das Kundenportal onlineservice.gwhassloch.de (bevorzugt), über Telefon 06324/5994-314 oder E-Mail ablesung@gwhassloch.de.

Wer im Ablesezeitraum nicht zu Hause anzutreffen ist, wird gebeten, die Zählerstände bereits jetzt mitzuteilen (bevorzugt onlineservice.gwhassloch.de). Sollte keine Ablesung durch die Firma oder eine Selbstablesung möglich sein, werden die Zählerstände nach dem Vorjahresverbrauch geschätzt und abgerechnet.