Die Stadtwerke Lambrecht bitten ihre Kunden wieder darum, ihre Strom-, Erdgas- und Trinkwasserzähler selbst abzulesen. Von 13. Dezember bis spätestens 5. Januar 01.2022 können die aktuellen Zählerstände eigenhändig übermittelt werden, mit der zugesandten Ablesekarte portofrei per Post, per Fax oder per Whatsapp. Ebenso steht ein Online-Portal unter www.sw-lambrecht.de zur Verfügung. Sollten den Stadtwerken bis zum 5. Januar keine Zählerstände vorliegen, wird der Verbrauch gemäß der gesetzlichen Vorschriften rechnerisch ermittelt. Die Ablesung der Zähler betrifft auch Haushalte, die nicht von den Stadtwerken, sondern von einem anderen Lieferanten versorgt werden. Für die Ermittlung der Zählerstände sei der Netzbetreiber beziehungsweise der Messstellenbetreiber verantwortlich und leite diese weiter, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke. Wegen der Pandemie wird darum gebeten, die Ablesekarte nicht persönlich im Kundencenter abzugeben. Im Eingangsbereich der Stadtwerke stehen Briefkästen zur Verfügung. Fragen können an den Kundenservice gerichtet werden, telefonisch unter der Nummer 06325 189-0, oder per Mail an kundenservice@sw-lambrecht.de.