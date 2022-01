Vom 6. bis zum 9. Januar findet in diesem Jahr die „Stunde der Wintervögel“ statt. Die größte wissenschaftliche Mitmachaktion Deutschlands organisiert der Naturschutzbund (Nabu) nunmehr zum zwölften Mal.

Die Teilnehmerzahlen sprechen für sich: Vor einem Jahr machten immerhin 12.600 Vogelfreunde in Rheinland-Pfalz mit, deutschlandweit waren es sogar über 236.000 Menschen. Meist gezählter Wintervogel wurde 2021 in rheinland-pfälzischen Gärten der Haussperling, auf den nächsten Plätzen folgten Kohlmeise und Amsel.

Der Nabu weist darauf hin, dass man sich beim Zählen auf Garten, Balkon oder Park beschränken sollte. Denn im Zentrum der Aktion stehen verbreitete Arten wie Spatzen, Finken, Rotkehlchen sowie Kohl- und Blaumeisen. Meist lassen sich diese Vögel auch an Futterstellen beobachten.

Mitmachen können auch Schulklassen

Über die Populationen in Städten und Dörfern ist nach Angaben der Vogelschützer teilweise erstaunlich wenig bekannt. Es gilt also, im Siedlungsbereich statt in Feld oder Wald aktiv zu werden. Von jeder Art wird die höchste Anzahl der Tiere notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu sehen ist. Die gefiederten Gäste am Haus und im Garten müssen sich dabei nicht unbedingt niederlassen, sondern sie dürfen ebenso im Vorbeifliegen gezählt werden.

Mitmachen können auch Schulklassen und Kindergruppen. Dazu bietet die Naturschutzjugend im Internet Zählkarten und Aktionsideen an. Bis zum 17. Januar sollen alle Ergebnisse dem Nabu gemeldet werden. Abschließend folgt eine bundesweite Auswertung nach Arten und Trends. Zudem soll das Zugverhalten in Europa verfolgt werden. All dies sieht man als wichtige und hilfreiche Basis für Schutzmaßnahmen.

Auch zum Vogelschutz im eigenen Garten gibt der Nabu Hinweise. So empfiehlt der Verband, heimische Sträucher zu pflanzen und verblühte Stauden über den Winter als natürliche Futterquelle stehen zu lassen. Außerdem: „Gift und Kunstdünger sollten tabu sein.“ Südwest

INFO

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ergebnisse zu melden: per Nabu-App „Vogelwelt“, unter www.stundederwintervoegel.de oder unter www.Nabu.de/onlinemeldung. Außerdem telefonisch am 8. und 9. Januar von 10 bis 18 Uhr (kostenlos) unter 0800 1157 115. Weitere Informationen: www.stundederwintervoegel.de.