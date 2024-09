Die Weinprobe im Riesenrad war es die erste offizielle Veranstaltung mit dem neuen Weinprinzen Rani. Wie hat er sich geschlagen?

Mit der Weinprobe im Riesenrad sammelt die Interessengemeinschaft Michaeliskapelle jedes Jahr Geld für den Erhalt der Bad Dürkheimer Sehenswürdigkeit auf dem Michelsberg. Der 19-jährige Weinprinz Rani drehte gemeinsam mit etwa 130 Gästen in den Gondeln des Jupiter seine Runden, das Betreiber Rudolf Barth der Interessengemeinschaft zur Verfügung gestellt hatte. „Es hat Spaß gemacht“, resümierte Rani nach der Fahrt. Allerdings musste er auch „arbeiten“: Der Moderator der Weinprobe, Sensorik-Experte Steffen Michler, überließ dem Weinprinzen, der in Michlers „Haus der guten Weine“ jobbt, die Besprechung des zweiten Weins der Probe, eines Weißburgunders aus dem Weingut SOPS Dambach. Die Nervosität sei schnell verflogen, auch weil Michler mit ihm die Besprechung zuvor durchgegangen sei, erzählt Rani Kurajoulie. Einen trockenen Muskateller des Weinguts Darting besprach Ranis Vorgängerin Denise Stripf, die sich Anfang Oktober um das Amt der Pfälzischen Weinkönigin bewirbt. Weitere Weine für die Probe stellten die Weingüter Pfeffingen, Wolf, Schaefer sowie die Lebenshilfe zur Verfügung.

Karten waren gleich ausverkauft

„Die Karten waren innerhalb von zehn Minuten ausverkauft“, freut sich Steffen Michler, der auch Vorstandsmitglied bei der Interessengemeinschaft ist. Die Probe selbst habe reibungslos funktioniert, alle Gäste seien „gut drauf gewesen“, erzählt Michler.

Das gilt auch für Rani Kurajoulie nach den ersten Tagen als Weinprinz. Er sei oft auf sein neues Amt angesprochen worden, erzählt der 19-Jährige, der am Montag „inthronisiert“ worden war. „Die Resonanz war ausschließlich positiv“, berichtet er. Seinen nächsten offiziellen Auftritt hat er beim Bierfest in Haßloch kommende Woche, dann erst wieder im November. Bis dahin will er Bad Dürkheimer Weingüter besuchen und sich weiterbilden. Doch auch am 4. Oktober hat er schon einen Pflichttermin: Daumendrücken für Denise Stripf im Neustadter Saalbau ...