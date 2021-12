„Wir werden auch in diesem Jahr wegen der Pandemie kein ,Weihnachten in Gemeinschaft’ ausrichten können“, bedauert Anna Krämer von den Lebensmittelrettern. Als Ersatz hat sich die Gruppe gleich mehrere Wunschzettelaktionen einfallen lassen.

„Weihnachten in Gemeinschaft“, fand letztmals im Dezember 2019 statt. Seit 2008 werden alle, die an Heiligabend alleine sind und Weihnachten zusammen mit anderen Menschen verbringen wollten, zu einem kostenlosen Weihnachtsessen eingeladen. Schon im vergangenen Jahr war die Aktion, die sich seither zu einem festen Termin im Haßlocher Weihnachtskalender entwickelt hat und zuletzt von den Haßlocher Lebensmittelrettern organisiert wurde, coronabedingt ausgefallen. Unter den aktuellen Umständen könne „Weihnachten in Gemeinschaft“ wieder nicht stattfinden, so Anna Krämer. Das sei bedauerlich, aber nicht zu ändern. Deshalb habe sich der Verein zu einer Reihe von Wunschzettelaktionen zugunsten von drei Kindertagesstätten im Ahrtal, für die beiden Seniorenheime in Haßloch und für die Haßlocher Tierorganisationen in Zusammenarbeit mit dem Raiffeisenmarkt in der Schillerstraße entschlossen.

Kinderwünsche aus dem Ahrtal

So wurden Wünsche von Kindern aus dem Ahrtal erfüllt. Das Pro Büro für Jugendarbeit der Verbandsgemeinde Altenahr hatte einen Hilfeaufruf für die von der Flut im Sommer betroffenen Kindertagesstätten im Ahrtal, darunter unter anderem Einrichtungen in Ahrbrück, Mayschoß und Kalenborn, geschickt. Für diese hätten sich die Haßlocher Lebensmittelretter entschieden, sagt Anna Krämer. „Exakt 101 Wünsche der Kinder aus den Kindertagesstätten konnten wir online in unsere Facebook Gruppe einstellen“, erzählt sie. In kürzester Zeit fanden sich genügend Spender innerhalb der 480 Gruppenmitglieder. „Die Resonanz der Schenkenden war einfach toll. Kaum haben wir aufgerufen, waren auch schon alle Wunschzettel innerhalb von drei Tagen vergriffen“, sagt Krämer begeistert. Am Sonntag, 19. Dezember, werden die Pakete nun in das Ahrtal gebracht – noch pünktlich zur Bescherung.

Zusätzlich soll ein großes , mit Süßigkeiten und Spielsachen prall gefülltes Paket für Kinder im Haßlocher Tafel-Laden abgegeben werden. Am 23. Dezember ist bei Anna Krämer in der Kirchgasse 43 eine Aktion für Jedermann geplant, bei der Lebensmittel für die Feiertage verteilt werden. Die Uhrzeit wird online in der Facebook-Gruppe bekanntgegeben.

Wunscherfüller für Senioren

Die Lebensmittelretter sind auch als Wunscherfüller für Senioren in den beiden Haßlocher Einrichtungen Haus Rebental und im Theodor-Friedrich-Haus im Einsatz. „Es kommen ganz unterschiedliche Wünsche auf uns zu wie zum Beispiel Bodylotion und Duschgel, ein schönes Katzenbild oder auch ein Foto von Neustadt“, sagt Anna Krämer. Immer ganz oben auf der Wunschliste stehen tragbare CD-Player. Diese sprengen jedoch den finanziellen Rahmen. „Deshalb haben wir angefragt, ob auch gebrauchte CD-Player, die natürlich noch funktionstüchtig sind, angenommen werden können“, erzählt Krämer. Das werde in den Seniorenheimen ebenfalls gerne genommen, denn manchmal werden die Player auch nur ausgeliehen, beispielsweise für Menschen, die sich zur Kurzzeitpflege in den Einrichtungen befinden. Dazu passend: CDs vorzugsweise mit klassischer Musik oder Schlagern. Wer sich von seinen nicht genutzten Geräten und CDs trennen möchte, kann diese für eine sinnvolle Weiterverwendung in den Einrichtungen oder bei Anna Krämer in der Kirchgasse 43 abgeben.

Weihnachtsaktion für Tierorganisationen

Schließlich organisieren die Lebensmittelretter einen Weihnachtswunschbaum für die Tiere im Vogelpark, im Tierheim und auf der Ponyfarm. Rund 100 Wünsche hängen seit Freitag an einem Weihnachtsbaum im Raiffeisenmarkt in der Schillerstraße 20. Die Wunschliste ist abwechslungsreich. Sie enthält bestimmte Futterwünsche für die jeweilige Tierart wie Katzen, Hunde, Ziegen, Ponys und Vögel, aber auch Hilfsmittel wie Wassereimer, Futtertröge oder ein Igelhaus. Für jeden Geldbeutel ist ein Wunsch dabei, denn die Kosten für eine Wunscherfüllung liegen zwischen zwei und 50 Euro. Alle Artikel auf der Liste wurden von den Lebensmittelrettern im Raiffeisenmarkt gescannt, beschrieben, ausgedruckt und an den Baum gehängt. „Jeder, der mitmachen mag, nimmt einen Zettel mit zur Kasse. Thomas Schwarz vom Raiffeisenmarkt legt die jeweiligen Artikel auf die Paletten für das Tierheim, den Vogelpark oder die Ponyfarm“, erklärt Krämer das Prozedere. Die Aktion läuft bis spätestens Weihnachten – oder solange noch Wunschkarten am Baum hängen.