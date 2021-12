Ein Sicherheitsgeschirr für den jungen Husky, Kuschelhöhlen für Katzenbabys oder hochwertiges Schonfutter für Tiere mit gesundheitlichen Ansprüchen – das sind nur ein paar der Dinge, die am Wunschzaun des Haßlocher Tierheims auf spendenfreudige Tierfreunde warten.

Die dort aufgelisteten Wünsche liegen in einem Preisbereich von zwei bis 50 Euro. Bereits weit fortgeschritten waren die Vorbereitungen für die traditionelle Tierweihnacht im Tierheim, die am 12. Dezember stattfinden sollte. Doch sie wird in diesem Jahr aufgrund der allgemeinen Corona-Auflagen ausfallen. „Dann müssen wir jetzt auf Plan B umstellen“, sagt Nicole Fützenreiter vom Haßlocher Tierheim.

Der Wunschzaun ist ein Teil des Alternativplans. Am Sonntagnachmittag können die Spenden direkt im Tierheim zwischen 14 und 19 Uhr abgegeben werden. Am Samstag, 11. Dezember, werden Mitglieder des Tierschutzvereins sowohl auf dem Wochenmarkt als auch bei Edeka Stiegler ab 8 Uhr jeweils an einem Stand selbstgebackene Weihnachtsleckereien, Marmelade mit eigener Rezeptur, Socken, Mützen und Topflappen aus eigener Produktion verkaufen. Auch dabei sind Kunstgegenstände aus Tiffany-Glas. Das Tierheim verkauft Holzfiguren der Firma KiFiMa aus Haßloch. Das sind Krippenfiguren, eine Krippe in der Weinkiste, Weihnachtssterne und vieles mehr. Ein Teil des Erlöses spendet die Firma dem Tierheim. Wer es nicht bis zum Wunschzaun geschafft hat, kann noch an den Ständen am Samstagvormittag Wunschzettel erhalten oder schaut auf der Internetseite des Tierheims www.tierschutzverein-hassloch.de/wunschzaun/ nach weiteren Informationen.