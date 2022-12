Wie in jedem Jahr starteten die Haßlocher Lebensmittelretter in der Weihnachtszeit ihre Wunschzettelaktion. In diesem Jahr konnten Kinder und Senioren der Tafel Wünsche äußern. Für ihre Erfüllung wurde von den Lebensmittelrettern wie üblich gesammelt und die jeweiligen Geschenke an die Menschen übergeben. Darunter war ein Wunsch der 72-Jährigen Anna nach einer neuen Brille. Das sprengte den üblichen Kostenrahmen von 20 Euro, der normalerweise für zu erfüllende Wünsche angesetzt ist. Daraufhin entschieden die Lebensmittelretter, selbst aktiv zu werden. Anna Krämer von den Lebensmittelrettern stellte ein Schild auf, auf dem sie informierte, dass sie Marmeladen und Kochbücher gegen eine Spende abgibt. Das Schild erzählte keine ausführliche Geschichte, sondern hielt den Aufruf schlicht und einfach, mit Respekt vor der Würde Annas, die eben eine neue Brille benötigt. Der Aufsteller, dessen Foto auch in Facebook veröffentlicht wurde, stand am Donnerstag nur einen Tag lang. Doch die Resonanz darauf war groß. Zunächst kamen durch den Spendenaufruf 300 Euro zusammen. Dann habe sich eine Familie gemeldet, so Krämer. „Sie sagten, dass sich die Seniorin eine Brille aussuchen könne. Sie werden die Differenz übernehmen“, erzählt sie. Die Spender erhielten im Gegenzug Marmelade, die sicherlich hausgemacht und lecker ist, oder ein Kochbuch. Mit dabei: das gute Gefühl Teil einer Gesellschaft zu sein, der es nicht egal ist, wie es den Nachbarn geht.