Jedes Jahr am dritten Samstag im September findet der World Cleanup Day statt. An der weltweiten Bürgerbewegung zur Beseitigung von Umweltverschmutzungen und Plastikmüll beteiligen sich Millionen Menschen weltweit in über 190 Ländern. Auch die Feuerwehr Lambrecht machte erstmals mit.

Die Feuerwehr zusammen mit weiteren Freiwilligen sammelte in Lambrecht insgesamt 58 Kilogramm Müll auf. Dieser lag hauptsächlich an Straßen, in Böschungen, auf Wiesen, Waldwegen und entlang der Bäche. Erschreckend fanden die Aktiven den Anteil von Plastikmüll und Zigarettenstummeln. Durch den Kontakt mit Wasser werden die Giftstoffe aus der Zigarettenkippe ausgewaschen und können so leicht ins Grundwasser gelangen. Der giftige Mix einer einzigen Zigarettenkippe reicht aus, um 40 bis 60 Liter Grundwasser zu verunreinigen. Die Stummel zersetzen sich erst nach zehn bis 15 Jahren, Plastikmüll teilweise erst nach 100 bis 200 Jahren.

Die Stadt Lambrecht und der Bauhof unterstützten die Aktion und stellten den Teilnehmern Greifzangen, Eimer, Plastiksäcke und Handschuhe zur Verfügung. Die Aktion wurde von allen Beteiligten als großen Erfolg angesehen und kam auch in der Bevölkerung sehr gut an.

Der nächste Cleanup Day findet am 16. September 2023 statt. Die Lambrechter Feuerwehr wird wieder dabei sein und ruft alle Bürger dazu auf, sich im nächsten Jahr an der Aktion zu beteiligen.