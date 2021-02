[aktualisiert 18.52 Uhr] Zu einem Wohnungsbrand rückte die Feuerwehr Haßloch am Freitagnachmittag in die Frühlingstraße aus. In einem Hinterhaus war ein Feuer ausgebrochen, Personen kamen dabei nicht zu schaden.

Die Wehrleute waren mit rund 34 Kräften im Einsatz und brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Laut Feuerwehr-Pressesprecher Michael Krist befanden sich zum Zeitpunkt des Einsatzes keine Personen in den betroffenen Räumlichkeiten. Wie die Polizei später informierte, hatten alle Bewohner das Haus verlassen. Einige Personen, die Rauch eingeatmet hatten, wurden vor Ort untersucht, mussten aber nicht ins Krankenhaus. Es wurde laut Polizei darüber hinaus niemand verletzt.

Neben den Beamten waren zwei Krankenwagen und ein Notarzt an der Einsatzstelle. Eine Untersuchung, warum das Feuer in der Wohnung ausgebrochen war, steht noch aus. Wie die Polizei informiert, war die Brandursache unklar, die Kriminalpolizei wird den Brandort noch einmal begutachten.