Hassloch. Haßloch sucht händeringend nach Wohnraum für Geflüchtete. Nun wurden drei mögliche Standorte geprüft und erste Ergebnisse im Bauausschuss vorgestellt.

Auf der Freifläche hinter der Asylunterkunft in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße steht ein Baufenster von rund 330 Quadratmetern zur Verfügung. Darauf könnten acht Doppelcontainer für je vier Personen aufgestellt werden. An den Stirnseiten seien Treppenhäuser und ein Wasch- und Heizraum sowie Sanitärcontainer notwendig. Mehr Container seien auf dem Grundstück, unter anderem wegen Abstandsregelungen oder brandschutztechnischen Vorgaben, nicht möglich, so der Erste Beigeordnete Carsten Borck. Derzeit werde der Kauf, aber auch ein Mietkauf angefragt. Es sei mit Lieferzeiten von 20 bis 25 Wochen zu rechnen. Welche Personen dort untergebracht werden sollen, sei noch nicht geklärt.

Den Ankauf des Gemeindezentrums im Föhrenweg wird die Gemeinde nicht weiterverfolgen. Das hatte Bürgermeister Tobias Meyer (CDU) bereits mitgeteilt. Noch geprüft wird, ob Asylsuchende in freistehenden Gewerbeimmobilien untergebracht werden können. Die FWG-Fraktion hatte ein Objekt in der Werkstraße vorgeschlagen. Laut Verwaltung wäre eine Unterbringung dort bauplanrechtlich möglich. Zunächst seien Gespräche und ein Ortstermin mit dem Besitzer geplant. Auch sollen alle entstehenden Kosten ermittelt und geprüft werden.

Eine Wohnnutzung der Immobilie im Gewerbegebiet sei prinzipiell möglich, sagte Borck. Der Kreis habe signalisiert, dass brauchbare Lösungen zeitlich befristet genehmigt werden können. Die Gemeinde steht bei der Suche unter Zeitdruck, denn im ersten Halbjahr 2023 sollen laut Kreis rund 50 Menschen Haßloch zugewiesen werden. Wie viele weitere eine Unterkunft brauchen werden, ist bisher schwer abzuschätzen. Insgesamt steht rund einer Million Euro für die Schaffung von Wohnraum für Asylsuchende zur Verfügung.